В області закликають водіїв і пішоходів бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.
Про що попереджають синоптики?
На території Одеської області 9 лютого збережеться ожеледиця. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у регіоні оголошено перший ("жовтий") рівень небезпечності через несприятливі погодні умови.
Уночі температура повітря становитиме від -4 до -9°, а на півночі області місцями опуститься до -14°. Удень прогнозують від -2 до -7°.
Синоптики попереджають, що складна ситуація на дорогах може ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травмування. Мешканців закликають бути обережними. Водіям рекомендують дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам – уважно пересуватися слизькими ділянками.
Усі відповідні служби в області працюють у посиленому режимі. Також продовжують діяти пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу. Станом на 8 лютого в регіоні функціонує 574 такі пункти.
На яку погоду варто очікувати найближчим часом?
У більшості західних, південних та східних областях 9 лютого пройде невеликий сніг, на решті території опадів не буде. Уночі найтепліше буде на Прикарпатті, Півдні та Південному Сході країни.
У наступні дні передбачається також зниження температури на 5 – 10 градусів.
У лютому на Півночі та Заході морози триматимуться до кінця місяця. Вже у третій декаді лютого буде більше дощів. Однак сніг також сипатиме в кількох обстях, там товщина покриву може досягати 35 – 45 сантиметрів.