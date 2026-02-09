В области призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
О чем предупреждают синоптики?
На территории Одесской области 9 февраля сохранится гололедица. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе объявлен первый ("желтый") уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.
Ночью температура воздуха составит от -4 до -9°, а на севере области местами опустится до -14°. Днем прогнозируют от -2 до -7°.
Синоптики предупреждают, что сложная ситуация на дорогах может осложнить движение транспорта и повысить риск травмирования. Жителей призывают быть осторожными. Водителям рекомендуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам – внимательно передвигаться по скользким участкам.
Все соответствующие службы в области работают в усиленном режиме. Также продолжают действовать пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь. По состоянию на 8 февраля в регионе функционирует 574 таких пункта.
Какой погоды стоит ожидать в ближайшее время?
В большинстве западных, южных и восточных областях 9 февраля пройдет небольшой снег, на остальной территории осадков не будет. Ночью теплее всего будет на Прикарпатье, Юге и Юго-Востоке страны.
В последующие дни предполагается также снижение температуры на 5 – 10 градусов.
В феврале на Севере и Западе морозы будут держаться до конца месяца. Уже в третьей декаде февраля будет больше дождей. Однако снег также будет сыпать в нескольких областях, там толщина покрова может достигать 35 – 45 сантиметров.