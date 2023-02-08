Дожди в определенных регионах и солнце в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 9 февраля

8 февраля 2023, 14:23
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в четверг, 9 февраля, в большинстве регионов будет малооблачной и без осадков. В то же время на Юге следует ожидать дождей в определенных областях.

Все же по всей территории Украины столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля. Собственно, от -1 до -11 градусов днем и ночью синоптики прогнозируют в разных регионах нашего государства.

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Какая будет погода по Украине

На Западе нашего государства большую часть дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и на Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.

Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства иногда возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.

Отдельно следует сказать о столице Украины – городе Киев. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.

Какая будет температура в крупнейших городах

  • Киев – -3...-1
  • Ужгород – -3...-1
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – -3...-1
  • Тернополь – -3...-1
  • Черновцы – -3...-1
  • Хмельницкий – -4...-2
  • Луцк – -3...-1
  • Ровно – -3...-1
  • Житомир – 0...-2
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – -3...-1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – 0…-2
  • Запорожье – 0...-2
  • Донецк – 0...-2
  • Луганск – -3...-1
  • Харьков – -5...-3


Погода в Украине 9 февраля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак