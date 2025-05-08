Дожди по всей стране, ночью заморозки: прогноз погоды на 9 мая

Погода в Украине в пятницу, 9 мая, будет дождливой и прохладной. К нам движется циклон из Румынии, который обусловит дожди и иней на почве перед восходом солнца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 мая

Синоптики прогнозируют, что в пятницу дожди будут идти на всей территории Украины. Ночью на высокогорье Карпат ожидается также мокрый снег. На Западе и Северо-Западе на почве могут быть заморозки за счет прояснений в холодном воздухе.

Ночью дожди ожидаются в юго-западной части, в Кировоградской, Черкасской, местами в Житомирской и Киевской областях. Днем осадки прогнозируются в большинстве центральных и южных областей. На Юго-Востоке страны местами с грозами.

Небо в этот день будет покрыто облаками, из-за которых иногда будет выходить солнце. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а днем прогнозируется +8...+13 градусов.

На Востоке и Юго-Востоке страны ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла, а днем – от 13 до 18 градусов. Температура воздуха на высокогорье Карпат будет достигать ночью 0-5° мороза, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.

Температура в областных центрах

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +11...+13;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +13...+15;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +11...+13;

Полтава +10...+12;

Днепр +12...+14;

Запорожье +15...+17;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 9 мая / Карта Укргидрометцентра