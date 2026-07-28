До +34 градусов и без существенных осадков: синоптик рассказал, где будет жарче всего

После периода неустойчивой погоды в Украину поступит антициклон. Он принесет преимущественно сухую погоду, но с повышением температуры воздуха до +34 градусов.

Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии "РБК-Украина".

Как долго будут осадки и жара?

Антициклон удержится ориентировочно с 30 июля по 3 августа. По словам Семилита, в этот период будут преобладать солнечные прояснения, облачность и сухая погода.

Если смотреть на значение температуры, то они будут постепенно подниматься,

– отметил синоптик.

Так, 30 июля в среднем прогнозируют +12...+19 градусов ночью и +22...+29 градусов днем. До 3 августа ночная температура будет повышаться до +17…+23 градусов, а дневная – до +27…+34 градусов.

Отмечается, что самые высокие температурные показатели ожидаются в западных областях, ведь антициклон будет распространяться именно по этому направлению.

То есть начинает поступать вот эта волна тепла – из западных областей. За счет того, что там будет центр антициклона сосредотачиваться, именно над мероприятием,

– объяснил Семилит.

Пока рано говорить, достанется ли такая жара других регионов. По словам синоптика, антициклон может изменить направление движения или "развалиться".

Напомним, консультативный прогноз на август свидетельствует о том, что среднемесячная температура ожидается на уровне +21…+25 градусов, а в горных районах – +17…+19 градусов. Это ориентировочно на 2 градуса выше климатической нормы.