Будут ли резкие перепады температур и где температура поднимется до +28: синоптик рассказал о погоде вскоре
В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная летняя погода без резких перепадов температуры. Самые тёплые условия специалисты прогнозируют, прежде всего, на юге, юго-востоке, а также в Закарпатье.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу.
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Какие температуры будут в Украине?
Представитель Укргидрометцентра рассказал, что температурный режим в Украине в ближайшее время будет формироваться под влиянием свежей воздушной массы, которая поступила с северо-запада после прохождения атмосферных фронтов.
Поэтому сегодня и в ближайшие несколько суток будет преобладать такая комфортная летняя погода,
– отметил он.
По его словам, температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла. Несколько более высокие показатели специалисты прогнозируют в южной части страны, там столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.
В дневное время в большинстве областей температура воздуха будет прогреваться и составит от 17 до 24 градусов. Самые высокие значения ожидаются именно в южных и юго-восточных регионах, а также на территории Закарпатья.
Иван Семилит пояснил, что в вышеупомянутых областях приземный слой воздуха будет прогреваться интенсивнее по сравнению с другими регионами, поэтому местами температура там будет повышаться и составит от 24 до 28 градусов тепла.
Какой будет погода в дальнейшем?
Напомним, ранее сообщалось, что в целом июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение текущего месяца будет несколько выше многолетних показателей.
Также недавно Виталий Постригань сообщал, что как минимум до конца второй декады июня погодные условия в Украине будут оставаться под влиянием атлантических циклонов, поэтому сильной жары пока не предвидится.