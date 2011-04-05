Резкое похолодание в Украине: будут ли морозы, снег и когда снова потеплеет – интервью о погоде

Начало весны в Украине удивило аномальным теплом. Кое-где в первой декаде марта температура даже достигла +25 градусов. Далее было похолодание с морозами и снегом. И хотя через несколько дней снова потеплело, уже в первые выходные апреля погода в Украине резко ухудшится.

Какой же будет погода в апреле – возможны ли большие морозы и сильные снегопады, когда снова потеплеет и чего ждать на Пасху – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будут заморозки и снег

В начале весны в Украине было аномально тепло: температура даже била рекорды. Впрочем, снова ожидается похолодание. Когда именно оно начнется, будет ли резким, и с чем связано такое изменение погоды?

Да, оно будет ощутимым и, можно сказать, даже резким.

Потому что в течение выходных и понедельника, 7 апреля, в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения. К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона. Он обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В субботу днем в большинстве областей прогнозируем еще дожди, а в воскресенье они будут с переходом в мокрый снег. Минимальная температура ночью, 5 апреля, будет в пределах небольших плюсов, но 6 числа уже снизится до заморозков. Днем субботы, кроме западных областей, еще достаточно тепло, а вот в воскресенье начнется значительное похолодание. И с 7 – 8 апреля практически всю неделю будет удерживаться холодная погода.



На выходных в Украину придет похолодание / Фото Getty Images

Подробнее о температурных значениях: 5 апреля у нас ночью еще +2... +8 градусов, днем +10... +18. В западных областях уже снижение до – +4... +10.

Кстати, вот такие контрасты температуры могут вызвать в субботу в центральных областях местами дожди, днем с грозами.

Именно поэтому, что по Югу видим до +17, а по Западу уже всего +4... +10 градусов. Поэтому этот атмосферный фронт в субботу может вызвать, помимо дождей, также местами локальные грозы в центральных областях.

6 числа в Житомирской и Винницкой, а также западных областях, уже будет мокрый снег и снижение ночной температуры до заморозков интенсивностью 0... -3 градуса. Днем всего +1... +4.

На остальной территории 6 апреля – дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем уже почти одинаковая – +1... +8 градусов. Такой очаг тепла еще немного остается по Югу и Востоку. Там днем до +9… +15 градусов.

А вот 7 апреля уже практически во всех регионах может быть небольшой снег. Ночью заморозки в воздухе 0... -5 градусов. Днем всего +1... +4 градуса. На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры: там небольшие дожди и в течение суток уже +3… +8 градусов.



В Украине снова будет снег / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Еще отмечу, что ветер будет переходить на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду. В субботу днем в Карпатах, в воскресенье в западных, восточных и юго-восточных областях возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

8 – 9 апреля также сохранится холодная погода. Ночью будут заморозки. Интенсивность 0... -5 градусов остается, в Карпатах даже -4... -9 градусов. А в дневные часы +1... +7 градусов практически во всех областях.

8 числа без существенных осадков. 9 апреля мокрый снег еще может пролетать, но уже интенсивность осадков и их площадь охвата будет меньше. На Юге мокрый снег с дождем, а на Юго-Востоке – без существенных осадков.

С 10 апреля, в принципе, пока каких-то резких повышений температуры не видно. Временами небольшой мокрый снег и дождь может быть.

Ночью заморозки сохраняются, – 0... -5 градусов. Днем +1... +8 градусов. А 12 и 14 апреля немного теплее будет разве что на Юге, – +7... +13 градусов.

То есть на Вербное воскресенье также будет прохладно?

Да. Вся неделя будет холодной, начиная с этого воскресенья и практически до следующего включительно.



Холод в Украине будет всю неделю / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Возможны ли сильные морозы в апреле

Возможны ли все же большие морозы – -10 градусов и более?

Разве что в Карпатах может быть -4... -9 градусов. На остальной территории надеемся, что до -5 градусов.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6... -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях – -17... -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3... -5 градусов.



Сильные морозы в апреле уже не ожидаются / Фото Getty Images

Является ли это похолодание в апреле компенсацией за то аномальное тепло, которое наблюдалось зимой и в начале весны? И насколько привычным для этого месяца является такой резкий перепад температуры?

В принципе, это вот эта компенсация по сути, можно так сказать. Но чем-то чрезвычайно аномальным назвать такое похолодание не можем.

Потому что в архивах все указано, и, например, даже за условные последние 30 лет – климатический период с 1991 по 2021 – 2022 годы – в первые декады апреля фиксировались и морозы, и снежный покров.

В частности, в 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 годах в первых декадах апреля температура воздуха снижалась до отрицательных значений, иногда в разных регионах мог образовываться снежный покров.

Поэтому это не является чем-то слишком аномальным. Но на фоне того, что у нас март был очень теплый, практически самый теплый за всю историю наблюдений в некоторых регионах, и началась вегетация растений достаточно рано, поэтому сейчас вот такое снижение температуры, особенно для плодовых деревьев, конечно, будет очень негативным.

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Заморозки и снег в апреле фиксировали и раньше / Фото иллюстративное Unsplash

Будут ли сильные осадки – дожди или снегопады

Возможны ли в Украине сильные осадки, – ливни или снегопады?

Пока что ожидаем умеренные дожди. Разве что на Закарпатье и Прикарпатье 5 апреля местами может быть значительный дождь. А в остальных областях, даже когда будет мокрый снег, – тоже все в пределах умеренного.



Сильные осадки не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В каких областях будет снег и образуется ли снежный покров?

Кратковременно, локально, конечно, может.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской может быть временное образование снежного покрова. Его высота от 3 и местами до 10 сантиметров, но это не означает, что везде так будет. Где-то локально, конечно, может образоваться.

Видим, что ночные температуры ниже 0 градусов, поэтому он может задерживаться на поверхностях. Конечно, на дорогах этих регионов возможна гололедица. Поэтому водителям надо быть максимально внимательными и осторожными.

А когда прекратятся осадки?

Прекращение осадков ожидаем уже с 14 апреля.



В части областей образуется снежный покров / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда будет потепление в Украине

Когда придет потепление и возможны ли резкие перепады температуры снова до +20 градусов и более?

Пока озвучивать какие-то практические значения я не могу, потому что даже в обзорной синоптической перспективе на 5 – 10 суток, то есть до 14 апреля, точно нет.

В дальнейшем, конечно, вероятность есть. Потому что в апреле температурные показатели, если говорить об абсолютных максимумах, могут быть намного выше. В истории даже до +30 градусов было зафиксировано.

Как будет в этом году – пока невозможно сказать. Но, конечно, после холода теоретически там должно уже быть потепление. И надеемся, что все же в условиях, что весеннее солнце уже выше над горизонтом, оно лучше будет прогревать приземный слой воздуха.



Возможное потепление с 14 апреля / Коллаж 24 Канала

В пятницу, 4 апреля, некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что в Ровно на солнце якобы зафиксировали аж +37 градусов. Насколько это вообще возможно?

Нет, это абсолютно невозможно. Это на солнце. Опять же, это из того нашего гайда по метеограмотности. Мы объясняли: та температура, которая прогнозируется и измеряется, – всегда в тени и специально обустроенных как можно дальше от зданий, островов тепла, городов, – это температура воздушной массы.

То, что на солнце, прямо солнечные лучи нагревают, то конечно, оно там может все что угодно показывать, это абсолютно не показательная температура.

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Температура на солнце не является показательной / Фото Getty Images

Краткая справка. Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в апреле, достигает +26... +33 градусов, в горных районах +21... +22 градуса.

Какой будет погода на Пасху 2025

В прошлом году на Пасху в Украине было тепло. Днем местами даже до +25 градусов. Какой может быть погода на Пасху 2025?

Пока мы не прогнозируем. Все сконцентрированы на этом процессе, что будет, – заморозки, снижение температуры. Реально до 20 числа даже тенденций еще нет, потому что только 4 апреля. То есть через неделю хоть какая-то тенденция ориентировочная будет, пока ничего не можем сказать.

Но все же возможно ли потепление в пасхальную неделю?

Да, надеемся, что как раз-таки после 14 апреля уже будет какая-то определенная перестройка. И тогда температура хотя бы немножко повысится.

Будем рассчитывать на это, но, конечно, всегда мониторить и уточнять.



Перед Пасхой возможно потепление / Фото ТРК "Люкс"

Будет ли аномальное тепло и затяжные дожди: прогноз на месяц

Возможно ли, что апрель все же будет аномально теплым?

Пока, по предварительным оценкам, именно месячные прогнозы, апрель ожидается все же немного выше климатической нормы, но посмотрим. Все зависит от того, какой будет вторая половина месяца, – будут ли потом гораздо более высокие значения.

Пока об этом не можем говорить. Видим, что пока все идет в таких достаточно сдержанных пределах. Кое-где, возможно, даже будут ниже климатической нормы показатели именно для первой декады. Все зависит от второй половины апреля.



По предварительным прогнозам, апрель может быть теплее нормы / Фото Татьяны Мартынюк для 24 Канала

Будет ли много осадков в апреле и характерны ли для этого месяца вообще затяжные дожди?

Сейчас под рукой нет аналитических данных, на сколько это характерно. Но в принципе, при перестройке синоптических процессов, конечно, осадки весной очень нужны.

Норма для Украины и есть как раз-таки в пределах 30 – 50 миллиметров. Ожидаем, что в этом году тоже так будет. В принципе, для аграриев это хорошо.

Краткая справка. Среднее месячное количество осадков в апреле ожидается 30 – 52 миллиметра, в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров, что в пределах нормы.