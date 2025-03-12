Дожди в Украине: будет ли много осадков в марте
После длительного периода сухой погоды в Украину пришли дожди. В ближайшие дни осадки ожидаются в большинстве областей, местами значительные.
Но будет ли март дождливым месяцем, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Дожди в Украине в марте
По прогнозу Укргидрометцентра, 12 – 13 марта в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, умеренный, в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь. Ночью 14 марта в западных, северных и восточных кое-где небольшой, на остальной территории без осадков.
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Прогноз погоды на 12 – 16 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Впрочем, затяжные дожди не ожидаются. Наталья Птуха рассказала, что март всегда преимущественно более сухой месяц.
Количество осадков прогнозируется в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра.
Но это все равно меньше нормы,
– подчеркнула синоптик.
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Интересно! По климатическим характеристикам, среднее месячное количество осадков в марте составляет 26 – 51 миллиметров, на Закарпатье и в горных районах местами 56 – 106, на высокогорье Карпат до 135 миллиметров.
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Прогноз погоды на месяц
- Средняя месячная температура воздуха в марте прогнозируется в пределах +1 – +7, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
- Наталья Птуха объяснила, это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение.
- Абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю наблюдений фиксировали в марте, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.
- Абсолютный максимум +19 – +29 градусов, в Карпатах +14 – +16.