Дожди в Украине: будет ли много осадков в марте

После длительного периода сухой погоды в Украину пришли дожди. В ближайшие дни осадки ожидаются в большинстве областей, местами значительные.

Но будет ли март дождливым месяцем, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине в марте

По прогнозу Укргидрометцентра, 12 – 13 марта в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, умеренный, в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь. Ночью 14 марта в западных, северных и восточных кое-где небольшой, на остальной территории без осадков.

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Прогноз погоды на 12 – 16 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Впрочем, затяжные дожди не ожидаются. Наталья Птуха рассказала, что март всегда преимущественно более сухой месяц.

Количество осадков прогнозируется в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра.

Но это все равно меньше нормы,

– подчеркнула синоптик.

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Интересно! По климатическим характеристикам, среднее месячное количество осадков в марте составляет 26 – 51 миллиметров, на Закарпатье и в горных районах местами 56 – 106, на высокогорье Карпат до 135 миллиметров.

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Прогноз погоды на месяц