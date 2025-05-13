Будет ли резкое изменение погоды – сильное потепление в Украине уже скоро

Первая половина мая подходит к концу. Впрочем, значительного тепла в Украине еще не было. Во многих областях ударили заморозки, а кое-где даже шел снег.

Какой будет погода в ближайшие дни, – ждать ли значительного потепления, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 13 – 14 мая ночью в Украине осадков преимущественно не будет. Днем будут идти небольшие дожди. 15 мая в западных областях умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди, на остальной территории – без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров на секунду, 15 мая в западных и северных областях местами порывы 15 – 18 метров на секунду.

Резкое потепление в ближайшие трое суток не ожидается. В ночь на 13 мая синоптики прогнозировали заморозки в западных и северных областях на поверхности почвы до -3 градусов.

В целом 13 – 15 мая ночью в Украине +2 – +8. Днем +10 – +15, однако, на Юге и Востоке до +18 градусов.

На высокогорье Карпат будут небольшие дожди. Днем 15 мая умеренный дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха будет достигать около 0 градусов. Днем +5 – +10 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, резкое изменение погоды – сильное потепление в Украине как минимум до 17 мая не ожидается. Только в Крыму, в Донецкой и Луганской областях может пригреть уже до +20 градусов.

Кстати, дожди, вероятно, будут в большинстве областей минимум до субботы. Однако, преимущественно небольшие осадки. Грозы пока не прогнозируются.

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Прогноз погоды на 13 – 17 мая / Скриншоты из Укргидрометцентра

Интересно, что накануне во Львове зафиксировали антирекорд. Так, минимальная температура воздуха 11 мая составила -0,2 градуса.

Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось еще в 1978 году. Тогда зафиксировали +0,4 градуса.

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Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в мае за всю историю наблюдений, составляет 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, а побережье морей +1 – +3 градуса.