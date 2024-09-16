Будет ли сильное похолодание уже на этой неделе
Источник:Meteoprog
На этой неделе в большинстве областей Украины ожидается сухая и малооблачная погода. Температура воздуха снизится.
Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик сделал подробный прогноз на 16 – 22 сентября.
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Погода в Украине
В ближайшие дни погода в Украине будет определяться влиянием антициклонов. В первой половине недели выступление восточноевропейского антициклона обеспечит нам аномально теплую, местами жаркую погоду.
Во второй половине недели на нас уже будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 – 6 градусов, но осадков, по-прежнему, не ожидается,
– отметил Кибальчич.
Добавил, только кое-где на Юге, также в западной части в начале недели возможны небольшие дожди, временами с грозами.
На Слобожанщине и местами в центральных регионах сохранится сильная засуха, а также чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности,
– подчеркнул синоптик.
Прогноз погоды на неделю
- В понедельник, 16 сентября, на крайнем Западе, Одесской области и в Крыму ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду. В южных, центральных и восточных областях днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13 – +18 градусов, на Юге до +21. днем +24 – +29. На Прикарпатье и Закарпатье +16 – +21.
- Во вторник только днем местами в Крыму, Одесской области и Приазовье небольшие дожди. Ветер восточный, 7 – 12 метров на секунду, в восточных и южных областях днем отдельные порывы, 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью +13 – +18, на юге до +21. Днем +24 – +29 градусов, в Карпатах и на Закарпатье +18 – +23.
- 18 сентября в южных, днем местами в центральных и западных регионах небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы. Ветер восточный, 7 – 12 метров на секунду, на юге отдельные порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, но в центральных и южных областях до +21. Днем +23 – +28, на Юго-Западе +18 – +23.
- В четверг на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на Юге порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +11 – +16, на Востоке и в Карпатах +7 – +12, на побережье морей до +20. Днем +23 – +28 градусов.
- В пятницу, 20 сентября, также сохранится малооблачная и сухая погода по всей территории Украины. Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +9 – +14, на побережье морей до +16 – +18 градусов. Днем +23 – +28.
- В субботу под влиянием антициклона по всей Украине ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +10 – +15 градусов, на побережье морей до +16 – +18. Днем +23 – +28.
- В воскресенье также сухо и малооблачно. Ветер северный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +10 – +15 градусов, на побережье морей до +16 – +18. Днем +23 – +28 градусов.