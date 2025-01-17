Будут ли большие морозы и снег в Украине на выходных
В ближайшие дни Украина будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления с западной Европы. Атмосферное давление окажется выше нормы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на выходные
По прогнозу метеоролога, в большинстве областей существенных осадков не будет. Температура сохранится на достаточно высоком уровне, особенно на Юго-Западе.
Отклонение от климатической нормы составит в среднем +4 – +7. Формирование снежного покрова не предвидится,
– отметил Кибальчич.
В субботу на Западе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 – 6 метров на секунду. Ночью -4 – +1, днем +2 – +7 градусов.
На Севере облачно с прояснениями. Осадков не будет. Ветер западный, ночью 5 – 10 метров на секунду, днем 9 – 14 метров на секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +2 – +7.
В центральных областях без осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 7 – 12 метров на секунду. Ночью температура в пределах -2 – +3 градуса, днем +2 – +7.
В южных областях и и Крыму ночью местами возможен небольшой дождь, однако, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -1 – +4, днем +3 – +8.
На Востоке в течение суток местами могут быть небольшие осадки, – мокрый снег и морось. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью -1 – +4, днем 0 – +5.
Прогноз погоды на 19 января
- На Западе без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман с отложением изморози. Ветер западный, 3 – 8 метров в секунду, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 – 6 метров в секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем +2 – +7.
- На Севере облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -4 – +1, днем -1 – +4.
- В центральной части без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, но днем возможны порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью -3 – +2, днем +1 – +6.
- В южных областях и Крыму без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью 0 – +5, днем +5 – +10.
- На Востоке местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью -4 – +1, днем -1 – +4 градуса.