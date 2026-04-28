Прекратятся ли заморозки в Украине: синоптикиня рассказала, какая погода будет вскоре

Прохладная воздушная масса продолжает определять погодные условия в Украине и в ближайшие дни не лишится своего влияния. Поэтому в большинстве областей еще на время удержатся ночные заморозки.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью 24 Канала, которое выйдет в скором времени.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Синоптикиня объяснила, что температурные значения в течение суток в основном зависят от облачности. Появление прояснений в ночное время будет свидетельствовать о высокой вероятности заморозков из-за отсутствия облаков.

Обратите внимание! При ясном небе тепло быстро излучается с поверхности земли., что повышает риски заморозков. Облака частично удерживают тепло., уменьшая вероятность ночного понижения температур.

Наталья Птуха отметила, что ночью 29 и 30 апреля в большинстве областей ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем в последние дни апреля солнце будет частично компенсировать влияние холодной воздушной массы.

Столбики термометров в дневные часы будут показывать от 6 до 11 градусов тепла. Более теплые условия специалисты прогнозируют в южной части Украины. Там воздух кое-где, вероятно, прогреется до 15 градусов тепла.

По ее словам, начало частичного потепления начнется уже в первые дни мая. Впрочем, тепло в ближайшее время будет сдержанным. Несмотря на это, скоро ожидается временное прекращение понижений ниже 0 градусов.

