Где в Украине пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 15 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 15 июня, будет немного прохладной. Особенно ночью. В большинстве регионов будет дождь. Кое-где даже сильный.
В четверг, 15 июня, жителям Украины не стоит выходить на улицу без зонта. В большинстве же областей ожидаются осадки.
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Где в Украине пройдут дожди 15 июня
В западных областях ночью будет небольшой дождь, а днем там стоит ожидать умеренные дожди. Возможны грозы. на Востоке ожидаются кратковременные небольшие осадки. Вероятность грозовых дождей тоже есть. То же самое прогнозируют синоптики для Севера и Юга.
Температура днем на Западе составит от +19 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+ 13 градусов. На Севера и Востоке, а также на Юге дневная температура будет находиться в пределах +22...+27 градусов. Ночью в этих регионах похолодает до +12...+17 градусов.
На Западе будет облачно с прояснениями. А в других регионах ожидается переменная облачность. В западном регионе ветер будет юго-восточным, а на остальной территории Украины – северо-восточным. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Подробный прогноз погоды в крупнейших городах:
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +24...+26
- Винница – +24...+26
- Одесса – +24...+26
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +23...+25
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +23...+25