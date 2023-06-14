Где в Украине пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 15 июня

14 июня 2023, 16:36
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в четверг, 15 июня, будет немного прохладной. Особенно ночью. В большинстве регионов будет дождь. Кое-где даже сильный.

В четверг, 15 июня, жителям Украины не стоит выходить на улицу без зонта. В большинстве же областей ожидаются осадки.

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Где в Украине пройдут дожди 15 июня

В западных областях ночью будет небольшой дождь, а днем там стоит ожидать умеренные дожди. Возможны грозы. на Востоке ожидаются кратковременные небольшие осадки. Вероятность грозовых дождей тоже есть. То же самое прогнозируют синоптики для Севера и Юга.

Температура днем на Западе составит от +19 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+ 13 градусов. На Севера и Востоке, а также на Юге дневная температура будет находиться в пределах +22...+27 градусов. Ночью в этих регионах похолодает до +12...+17 градусов.

На Западе будет облачно с прояснениями. А в других регионах ожидается переменная облачность. В западном регионе ветер будет юго-восточным, а на остальной территории Украины – северо-восточным. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в крупнейших городах:

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +21...+23
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +24...+26
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +23...+25
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +23...+25
Автор: Петро Залива