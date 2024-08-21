Аномальная жара, но местами обещают дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 22 августа

21 августа 2024, 15:27
Читати новину українською
Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 августа обещает быть чрезвычайно жаркой. Однако синоптики прогнозируют для некоторых регионов кратковременные дожди и даже грозы.

Местами температурные показатели будут достигать до +37. А вот на территории западных областей синоптики прогнозируют значительное уменьшение жары.

Смотрите также Сколько еще будет сильная жара в Украине

Какой будет погода в Украине

Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами будут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

По данным синоптиков, ветер будет двигаться в северо-западном направлении, а на Левобережье в юго-восточном. Скорость ветра, как отмечается, достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 16 – 21 градусов, на юге страны до 24 градусов; днем в западных и Житомирской областях 21 – 26 градуса (в Карпатах 15 – 20 градусов), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28 – 33 градусов, на остальной территории сильная жара 35 – 37 градуса,
– говорится в сообщении.

Погода в областных центрах

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +25...+27
  • Винница +28...+30
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +34...+36
  • Херсон +34...+36
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +33...+35
  • Черкассы +33...+35
  • Чернигов +30...+32
  • Сумы +34...+36
  • Полтава +33...+35
  • Днепр +34...+36
  • Запорожье +33...+35
  • Донецк +33...+35
  • Луганск +33...+35
  • Харьков +35...+37


Погода в Украине на 22 августа / Карта "Укргидрометцентра"