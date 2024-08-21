Аномальная жара, но местами обещают дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 22 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 22 августа обещает быть чрезвычайно жаркой. Однако синоптики прогнозируют для некоторых регионов кратковременные дожди и даже грозы.
Местами температурные показатели будут достигать до +37. А вот на территории западных областей синоптики прогнозируют значительное уменьшение жары.
Смотрите также Сколько еще будет сильная жара в Украине
Какой будет погода в Украине
Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами будут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.
По данным синоптиков, ветер будет двигаться в северо-западном направлении, а на Левобережье в юго-восточном. Скорость ветра, как отмечается, достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 16 – 21 градусов, на юге страны до 24 градусов; днем в западных и Житомирской областях 21 – 26 градуса (в Карпатах 15 – 20 градусов), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28 – 33 градусов, на остальной территории сильная жара 35 – 37 градуса,
– говорится в сообщении.
Погода в областных центрах
- Киев +30...+32
- Ужгород +25...+27
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +25...+27
- Винница +28...+30
- Одесса +31...+33
- Николаев +34...+36
- Херсон +34...+36
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +33...+35
- Черкассы +33...+35
- Чернигов +30...+32
- Сумы +34...+36
- Полтава +33...+35
- Днепр +34...+36
- Запорожье +33...+35
- Донецк +33...+35
- Луганск +33...+35
- Харьков +35...+37