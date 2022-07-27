В Украине – солнечно, грозы посетят несколько областей: прогноз погоды на 28 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 28 июля, будет в основном теплой и солнечной. Однако к дождям и даже грозам должны быть готовы жители Полтавщины, Харьковщины, Сумщины, а также Черкасской и Кировоградской областей.
Синоптики говорят, что жара в четверг будет в части западных областей, на Юге и в нескольких восточных регионах. Самую высокую температуру обещают – +30...+32.
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Теплее всего будет на Юге и Закарпатье
До таких показателей прогреется воздух в Закарпатской области. Также очень жарко – в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Лишь чуть более низкую температуру прогнозируют в Одесской области, в Крыму, на Днепропетровщине, в Донецкой и Луганской областях.
Свежее всего 27 июля будет на Сумщине, Львовщине, Ровенщине и Волыни. Здесь столбики термометров должны подняться до +24...+26. На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +25...+29.Обратите внимание! В Киеве обещают солнечную погоду – +26…+28. Ветер – северный 5 – 10 метров в секунду.
Метеорологи предупреждают о пожарной опасности
Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей Украины 28 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о многих регионах на Западе, почти всем Юге, а также Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областях.
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Прогноз погоды в городах Украины на 27 июля
Ужгород – +30...+32
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +26...+28