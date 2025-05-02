Как долго еще будут заморозки в Украине

Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В частности, этой ночью во многих областях на поверхности почвы снова будут заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Ночью 3 мая на Левобережье и в Крыму на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов. Также днем в западных областях грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Кстати, в отдельных районах возможен град. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Заморозки в Украине / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что дальше, 4 и 5 мая, заморозков уже не прогнозируют.

Погода на трое суток