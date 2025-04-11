Часть Украины в субботу накроет мокрый снег: где будет непогода

Непогода в Украине, которая длится уже несколько дней, не минует и в субботу, 12 апреля. Мокрый снег будет идти на юге, а температура воздуха не будет подниматься выше 9-11 градусов тепла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Заморозки и мокрый снег в Украине

12 апреля на большей части территории Украины в воздухе будут заморозки от 0 до 5 градусов. Синоптики предупреждают, что это второй (оранжевый) уровень опасности.

В Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях будет идти мокрый снег, который будет прилипать к поверхности земли. На дорогах может быть гололедица.

В других областях Украины, вероятно, осадков не будет. 13 и 14 апреля заморозки 0-5 градусов по Цельсию будут появляться на поверхности почвы.

11 апреля большую часть территории Украины накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды остановилось движение транспорта на трассе Одесса – Николаев, а на Полтавщине повреждены электросети. В разных городах коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Эксперты объясняют, что резкое похолодание и снег посреди весны вызвали климатические изменения.

Синоптики успокаивают, что уже со следующей недели в Украине погода будет более весенней, снегопады должны прекратиться, а температура будет подниматься до 13 – 17 градусов тепла.