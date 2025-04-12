Где на Вербное воскресенье еще будет -8 градусов, а в каких областях уже +18: прогноз погоды на 13 апреля

Погода в Украине в воскресенье, 13 апреля, будет еще довольно прохладной ночью. Кое-где возможен снег. Впрочем, днем в части областей уже пригреет до +18 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 13 апреля

В последний день недели в Украине будет переменная облачность. Днем никакие осадки уже не ожидаются. Лишь ночью на Юго-Востоке еще возможен небольшой мокрый снег.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,

– предупредили синоптики.

Впрочем, днем +10 – +15 градусов, а в западных областях уже до +18.

В Карпатах также без осадков. Ночью -3 – -8 градусов, днем +6 – +11 градусов.

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Погода на 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах