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24 Канал Новости Украины Где на Вербное воскресенье еще будет -8 градусов, а в каких областях уже +18: прогноз погоды на 13 апреля
12 апреля, 15:18
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Где на Вербное воскресенье еще будет -8 градусов, а в каких областях уже +18: прогноз погоды на 13 апреля

Юлия Мурина

Погода в Украине в воскресенье, 13 апреля, будет еще довольно прохладной ночью. Кое-где возможен снег. Впрочем, днем в части областей уже пригреет до +18 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 13 апреля

В последний день недели в Украине будет переменная облачность. Днем никакие осадки уже не ожидаются. Лишь ночью на Юго-Востоке еще возможен небольшой мокрый снег.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,
– предупредили синоптики.

Впрочем, днем +10 – +15 градусов, а в западных областях уже до +18.

В Карпатах также без осадков. Ночью -3 – -8 градусов, днем +6 – +11 градусов.

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Погода на 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +13 – +15
  • Ужгород +14 – +16
  • Львов +16 – +18
  • Ивано-Франковск +14 – +16
  • Тернополь +15 – +17
  • Черновцы +15 – +17
  • Хмельницкий +13 – +15
  • Луцк +15 – +17
  • Ровно +15 – +17
  • Житомир +13 – +15
  • Винница +12 – +14
  • Одесса +12 – +14
  • Николаев +13 – +15
  • Херсон +12 – +14
  • Симферополь +10 – +12
  • Кропивницкий +13 – +15
  • Черкассы +12 – +14
  • Чернигов +12 – +14
  • Сумы +11 – +13
  • Полтава +12 – +14
  • Днепр +12 – +14
  • Запорожье +11 – +13
  • Донецк +12 – +14
  • Луганск +13 – +15
  • Харьков +11 – +13