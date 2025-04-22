Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Грозы в Украине
Во вторник, 22 декабря, днем на Закарпатье и Прикарпатье пройдут грозы. Укргидрометцентр предупреждает о I уровне опасности (желтый).
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Где будет гроза 22 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра
В течение 22 – 24 апреля в большинстве западных областей и местами на Юго-Востоке будут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Ночью +8 – +13 градусов. Днем +21 – +26. Однако, в Карпатах, на побережье морей и Юго-Востоке +16 – +22 градуса.
Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что до 24 апреля осадков меньше. Дожди ожидаются только преимущественно по Западу и где-то в Приазовье немного.
"3 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления", – отметила представительница Укргидрометцентра.
Кстати, по предварительному прогнозу на картах, 26 апреля кратковременные дожди могут накрыть всю Украину.
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Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот из Укргидрометцентра
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Похолодание в Украине
- Синоптик также рассказала, что 26 – 27 апреля снова ожидается похолодание. Сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а начиная 26 апреля с субботы процессы уже меняются на северо-западные снова.
- "Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть теперь. То есть когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 – +26, то потом снизится на 5 – 10 градусов, то есть местами уже может быть даже где-то до +10 – +15 градусов", – отметила Наталья Птуха.
- Также отметила, пока эти процессы будут больше с облачностью и осадками. Поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Впрочем, синоптики не будут уточнять прогноз.