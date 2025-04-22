Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також Аномальне тепло в Україні: чи буде +30 уже найближчими днями
Грози в Україні
У вівторок, 22 грудня, вдень на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть грози. Укргідрометцентр попереджає про I рівень небезпечності (жовтий).
Дивіться також Спека до +25 по всій країні, але будуть і грози: прогноз погоди на 22 квітня
Де буде гроза 22 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Протягом 22 – 24 квітня у більшості західних областей і місцями на Південному Сході будуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
Уночі +8 – +13 градусів. Удень +21 – +26. Однак, у Карпатах, на узбережжі морів і Південному Сході +16 – +22 градуси.
Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що до 24 квітня опадів менше. Дощі очікуються тільки переважно по Заходу й десь у Приазов'ї трішки.
"3 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Там пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску", – зазначила представниця Укргідрометцентру.
До речі, за попереднім прогнозом на картах, 26 квітня короткочасні дощі можуть накрити всю Україну.
Дивіться також Град розміром з перепелине яйце: на Івано-Франківщині вирувала негода
Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру
Дізнайтеся вже зараз Чи будуть заморозки у травні
Похолодання в Україні
- Синоптикиня також розповіла, що 26 – 27 квітня знову очікується похолодання. Зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а починаючи 26 квітня з суботи процеси вже зміняються на північно-західні знову.
- "Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер. Тобто коли в нас вдень буде, наприклад, 24 квітня +20 – +26, то потім знизиться на 5 – 10 градусів, тобто подекуди вже може бути навіть десь до +10 – +15 градусів", – наголосила Наталія Птуха.
- Також зазначила, поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами. Тож і заморозків за таких умов не має бути. Втім, синоптики не будуть уточнювати прогноз.