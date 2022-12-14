Пока на Западе Украины морозы: на Юге потеплеет до +12 градусов

В южные области Украины уже совсем скоро придет потепление. Синоптики обещают, что воздух начнет прогреваться с 16 декабря.

Вместе с потеплением придут дожди

В пятницу на Юге Украины столбики термометров покажут +7...+9 градусов. На следующий день будет еще теплее.

Читайте также Карпаты замело снегом и "атаковал" мороз до -15 градусов: впечатляющее фото

Небо в этот день будет облачным с прояснениями, а ветер – довольно порывистым. Он будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В последний день рабочей недели погода на Юге будет сухой.

В субботу, 17 декабря, воздух прогреется еще больше. В Одессе и Николаеве столбики термометров покажут +8...+10 градусов. В то же время в Херсоне и Крыму будет еще теплее – до +12 градусов.

К слову, в субботу на Юге уже обещают дожди. Так что потепление придет вместе с осадками.

Заметим, что уже 18 декабря температура упадет. В Одессе и Николаеве столбики термометров покажут +1…+3 градусов, а в Херсоне – +3…+5 градусов.

К теме Отступит ли зима: на сколько во Львове задержатся снега и морозы

На Западе будут царить морозы

Пока на Юге будет потепление, на Западе Украины будет зимняя сказка. В этот период в западных областях синоптики обещают много снега и температуру воздуха -4...-2 градусов.