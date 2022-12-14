Разом з потеплінням прийдуть дощі

У п'ятницю на Півдні України стовпчики термометрів покажуть +7...+9 градусів. Наступного дня буде ще тепліше.

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Небо у цей день був хмарним з проясненнями, а вітер – досить рвучким. Він рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. В останній день робочого тижня погода на Півдні буде сухою.

У суботу, 17 грудня, повітря прогріється ще більше. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів. Водночас у Херсоні та Криму буде ще тепліше – до +12 градусів.

До речі, у суботу на Півдні вже обіцяють дощі. То ж потепління прийде разом з опадами.

Зауважимо, що вже 18 грудня температура впаде. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градусів, а в Херсоні – +3...+5 градусів.

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На Заході пануватимуть морози

Поки на Півдні буде потепління, на Заході України пануватиме зимова казка. У цей період в західних областях синоптики обіцяють багато снігу і температуру повітря до -4...-2 градусів.