Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Обратите внимание Тепло или сильные морозы и снег: какой будет погода зимой – интервью с синоптиком Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 29 ноября
Дожди будут идти в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Кое-где с мокрым снегом. Между тем на остальной территории без осадков.
Кстати, в северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине юго-восточный, на Западе с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Значительных морозов в Украине еще не будет, – ночью максимум -6 градусов. Днем местами до +12 градусов.
Температура в течение суток от +2 до -3 градусов (ночью в восточных областях -1 – -6, днем на Западе и Юге +3 – +8, в Одесской области и в Крыму до +12 градусов),
– отметили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Погода на декабрь 2024: будут ли сильные морозы и много снега в первый месяц зимы
Прогноз погоды на 29 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра
Читайте также Какой погоды ждать в начале декабря: будут ли снегопады и сильные морозы
Температура в крупных городах
- Киев 0 – +2
- Ужгород +5 – +7
- Львов +5 – +7
- Ивано-Франковск +5 – +7
- Тернополь +5 – +7
- Черновцы +5 – +7
- Хмельницкий +5 – +7
- Луцк +5 – +7
- Ровно +5 – +7
- Житомир -1 – +1
- Винница -1 – +1
- Одесса +7 – +9
- Николаев +5 – +7
- Херсон +5 – +7
- Симферополь +9 – +11
- Кропивницкий +1 – -1 -1
- Черкассы -1 – +1
- Чернигов -1 – +1
- Сумы -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Днепр -1 – +1
- Запорожье +5 – +7
- Донецк +1 – +3
- Луганск 0 – +2
- Харьков 0 – +2