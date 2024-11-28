Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Тепло чи люті морози і сніг: якою буде погода взимку – інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 29 листопада

Дощі йтимуть у західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Подекуди з мокрим снігом. Тим часом на решті території без опадів.

До речі, у північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, на Заході з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Значних морозів в Україні ще не буде, – вночі максимум -6 градусів. Вдень подекуди до +12 градусів.

Температура протягом доби від +2 до -3 градусів (вночі у східних областях -1 – -6, вдень на Заході та Півдні +3 – +8, на Одещині й у Криму до +12 градусів),
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Погода на грудень 2024: чи будуть сильні морози й багато снігу в перший місяць зими

погода на 29 листопадаПрогноз погоди на 29 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Читайте також Якої погоди чекати на початку грудня: чи будуть снігопади й люті морози

Температура у великих містах

  • Київ 0 – +2
  • Ужгород +5 – +7
  • Львів +5 – +7
  • Івано-Франківськ +5 – +7
  • Тернопіль +5 – +7
  • Чернівці +5 – +7
  • Хмельницький +5 – +7
  • Луцьк +5 – +7
  • Рівне +5 – +7
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця -1 – +1
  • Одеса +7 – +9
  • Миколаїв +5 – +7
  • Херсон +5 – +7
  • Сімферополь +9 – +11
  • Кропивницький +1 – -1
  • Черкаси -1 – +1
  • Чернігів -1 – +1
  • Суми -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Дніпро -1 – +1
  • Запоріжжя +5 – +7
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ 0 – +2
  • Харків 0 – +2