В каких областях будут дожди, грозы и шквалы в ближайшие дни

В ближайшие дни в части областей Украины снова пройдут дожди и грозы. Кроме того, усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине будет преобладать погода без осадков. Впрочем, 3 июля на Юго-Востоке и Востоке, днем 4 июля в большинстве западных и северных областей местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ночью +14 – +20 градусов, днем +26 – +33 градуса. Однако в пятницу на Закарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами уже сильная жара +35 градусов. Только в восточных областях 3 июля, на Северо-Западе 4 июля еще +20 – +26 градусов.

В субботу ночью в северных и центральных, днем в восточных и юго-восточных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадки не ожидаются. Ночью +11 – +18 градусов, днем +23 – +28 градусов. Впрочем, на Юге +16 – +21 и +28 – +33 градуса соответственно.

В ближайшие трое суток ветер северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду. Однако во время грозы 4 – 5 июля кое-где будут шквалы, 15 – 20 метров на секунду.