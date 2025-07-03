Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Найближчими днями в Україні переважатиме погода без опадів. Утім, 3 липня на Південному Сході та Сході, удень 4 липня в більшості західних і північних областей подекуди буде короткочасний дощ і гроза.

Уночі +14 – +20 градусів, удень +26 – +33 градуси. Однак у п'ятницю на Закарпатті, Вінниччині, Одещині й Миколаївщині подекуди вже сильна спека +35 градусів. Тільки у східних областях 3 липня, на Північному Заході 4 липня ще +20 – +26 градусів.

У суботу вночі в північних і центральних, удень у східних та південно-східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опади не очікуються. Уночі +11 – +18 градусів, удень +23 – +28 градусів. Втім, на Півдні +16 – +21 і +28 – +33 градуси відповідно.

У найближчі три доби вітер північно-західний і західний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак під час грози 4 – 5 липня подекуди будуть шквали, 15 – 20 метрів на секунду.