День пройдет почти без дождей: прогноз погоды на 8 августа

7 августа 2024, 19:25
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 8 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. В большинстве областей погода будет без осадков, лишь местами возможны дожди и грозы.

По прогнозам, температура воздуха несколько повысится в большинстве областей по сравнению с прошлыми днями. Однако возвращения аномальной жары пока ждать не стоит.

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Какой будет погода в Украине 8 августа

По данным Укргидрометцентра в Украине завтра, 8 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Погода будет без осадков, лишь на северо-востоке страны местами может быть кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 13 – 18, днем 22 – 27, на юге страны ночью 17 – 22, днем 26 – 31; в Карпатах ночью 8 – 13, днем 19 – 24,
– рассказали синоптики.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +25...+27
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +28..+30
  • Симферополь +28..+30
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +28...+30
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26

Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Поліна Буянова