Новая волна похолодания: будет ли в Украине резкое снижение температуры вплоть до заморозков

В Украину идет похолодание. Уже к концу недели температура воздуха снова снизится.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

Наталья Птуха ранее рассказала, что снижение температуры ожидается 26 – 27 апреля. Заметила, сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока. Уже с субботы процессы снова изменятся на северо-западные.

Впрочем, резкое похолодание пока не прогнозируют. Ожидается постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов. То есть, если 24 апреля еще будет +20 – +26, то дальше местами может быть +10 – +15 градусов.

Пока эти процессы будут больше с облачностью и осадками, поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Но, конечно, будем уточнять,

– подчеркнула синоптик.

Заметим, по обновленному прогнозу, в следующие трое суток характер погоды изменится. Ближайшей ночью без осадков, днем четверга в большинстве западных, северных областей и на Юго-Востоке, в течение 25 – 26 апреля на большей части территории Украины кратковременные дожди и грозы.

Ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26. Только на побережье морей +15 – +20 градусов.

26 апреля в западных и северных областях снижение температуры ночью до +5 – +10 градусов, днем до +11 – +16,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заморозки пока не прогнозируют / Скриншот с Укргидрометцентра