Когда и в каких областях будет потепление до +17 градусов
На этой неделе в Украине ожидается ощутимое потепление. В части областей прогнозируют уже до +17 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Потепление в Украине
В ближайшие трое суток, 4 – 6 марта, в Украине осадков не будет. На Северо-Востоке и Востоке ночью и утром вторника на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью 4 – 5 марта от +3 до -2 градусов, в Карпатах -3 – -8. Днем +5 – +10 градусов, однако, 4 марта на Востоке 0 – +5 градусов, 5 марта на Прикарпатье +11 – +15 градусов.
6 марта в Украине ночью +1 – +6 (в Карпатах 0 – -5), днем +8 – +13, на Западе и Юге до +17 градусов,
– прогнозируют синоптики.
Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, 8 марта может пригреть и до +18 градусов. В частности, такие температурные показатели ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области.
Прогноз погоды на 4 – 8 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Интересно! Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +19 – +29 градусов. В Карпатах +14 – +16 градусов.
Абсолютный минимум -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.
Прогноз погоды на месяц
- Ранее в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала: "Март – это переходный месяц. Может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры".
- По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается +1 – +7 градусов, что на 1 – 1,5 выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра, что меньше нормы.