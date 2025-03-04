Когда и в каких областях будет потепление до +17 градусов

На этой неделе в Украине ожидается ощутимое потепление. В части областей прогнозируют уже до +17 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

В ближайшие трое суток, 4 – 6 марта, в Украине осадков не будет. На Северо-Востоке и Востоке ночью и утром вторника на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью 4 – 5 марта от +3 до -2 градусов, в Карпатах -3 – -8. Днем +5 – +10 градусов, однако, 4 марта на Востоке 0 – +5 градусов, 5 марта на Прикарпатье +11 – +15 градусов.

6 марта в Украине ночью +1 – +6 (в Карпатах 0 – -5), днем +8 – +13, на Западе и Юге до +17 градусов,

– прогнозируют синоптики.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, 8 марта может пригреть и до +18 градусов. В частности, такие температурные показатели ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Прогноз погоды на 4 – 8 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Интересно! Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +19 – +29 градусов. В Карпатах +14 – +16 градусов.



Абсолютный минимум -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.

Прогноз погоды на месяц