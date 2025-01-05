Когда в Украине снова будет потепление
В конце недели в Украину пришло похолодание. Часть областей заметает снегом. Впрочем, сильных морозов еще не будет. Более того, уже вскоре снова ожидается потепление.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Потепление в Украине
В ближайшие дни, 5 – 6 января, температура воздуха ночью будет достигать -2 – -9 градусов. Днем от -3 до +2 градусов. Однако, на Западе и Юге в понедельник +1 – +6.
7 января повышение температуры на 5 – 7 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Синоптики прогнозировали, что 5 января в Украине уже преимущественно без осадков. Только и Карпатах и на Закарпатье небольшой снег.
6 января в западных, днем и в северных, местами центральных и Харьковской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.
Во вторник, 7 января, местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Преимущественно без осадков.
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Погода на месяц
- Ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз на январь. Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 – -3 градусов. Впрочем, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – +2 градуса. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Ожидаемое месячное количество осадков в январе 2025 года достигает 33 – 79 миллиметров, что в пределах нормы.
- В интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше.
- Кстати, в условиях изменения климата снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и лишь местами.
- Абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю наблюдений фиксировали в Украине, достигает -23 – -37 градусов. В Харьковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской области и в Карпатах местами -38 – -39 градусов. В Черкасской и Луганской области еще больше, – местами -40 – -41,9 градуса. На Юге и в Крыму -13 – -22 градуса.
- Абсолютный максимум – +10 – +18, в Крыму даже до +21 градусов. В Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.