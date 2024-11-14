Когда в Украине снова потеплеет: синоптик назвала дату

Потепление еще будет. Уже вскоре в Украине снова повысится температура воздуха.

Об этом в эксклюзивном интервью метеорологу 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Синоптик отметила, если говорить о ближайших днях, ночью у нас от +4 до -2 градусов, днем 0 – +5. На Юге, конечно, теплее, в частности, в дневные часы +3 – +9, в Крыму даже до +12 градусов.

И вот такие +3 – +9, даже до +10 ожидаем, что по крайней мере на выходные будут в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье (16 и 17 ноября, – 24 Канал), а дальше будем уточнять,

– сказала Наталья Птуха.

В то же время отметила, выше +15 градусов не ожидается. В южной части до +13 еще может быть. Такую температуру воздуха прогнозируют на 16 – 18 ноября.

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Когда прекратятся осадки

Также эксперт рассказывала, что 14 – 15 ноября в большинстве областей будет небольшой мокрый снег. На юге преимущественно осадки жидкой фазы, то есть дождь.

Кстати, сильные осадки пока не ожидаются. Более того, уже в субботу в Украине без осадков.

"То есть эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, уже отойдут. И несколько дней снова будет без осадков, по крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация", – отметила Наталья Птуха.

Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком о прогнозах на ноябрь, в частности, будут ли сильные морозы и ранняя зима, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

Будет ли в Украине теплая зима

В последние годы в Украине наблюдается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. Об этом в интервью 24 Каналу ранее рассказала Вера Балабух.

Метеоролог отметила, за последние 30 лет зима стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Очень вероятно, что такие тенденции сохранятся и в этом году.

По словам Балабух, эта зима ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы. Впрочем, резкие понижения и вторжение арктического холода также возможны.