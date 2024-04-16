В Украине резко похолодает: синоптики назвали дату

Начало апреля в Украине оказалось аномально теплым. Впрочем, уже вскоре температура воздуха значительно снизится.

Когда именно ждать похолодание, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Также синоптики рассказали, где еще может идти снег, пишет 24 Канал.

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Когда снова похолодает

В следующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 16 апреля в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди. Во вторник и среду на Юге, а также в среду и на Востоке преимущественно без осадков.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. 16 апреля в юго-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в южной и юго-восточной частях ночью 9 – 25 градусов, днем 22 – 29 тепла. В четверг 19 – 24, на остальной территории ночью 4 – 11, днем 16 апреля 15 – 22 градуса.

В течение 17 – 18 апреля снижение дневной температуры до 7 – 14 градусов,

– отметили синоптики.

Добавили, что на высокогорье Карпат 17 – 18 апреля мокрый снег, при температуре ночью и днем около 0 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 19 апреля на Западе и Севере ночная температура может снизиться до 3 – 5 градусов, днем 8 – 10.

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Когда и в каких областях будут заморозки