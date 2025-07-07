Когда будет самая большая жара: синоптики назвали дату
- В ближайшие дни в Украине будет жара. В части областей температура превысит +35 градусов.
- Синоптики спрогнозировали, когда будет самая большая жара.
В ближайшие дни в части областей Украины будет сильная жара. Температура воздуха превысит +35 градусов.
Когда будет жарче всего, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Сильная жара в Украине
Наталья Птуха отметила, что сильная жара в Украине – когда температура превышает +35 градусов. Также рассказала, когда будет жарче всего.
7 и 8 июля – это южные области и большинство центральных. Там местами может быть вот эта сильная жара +35 – +38 градусов. Кое-где может придержаться и в дальнейшем, на 9 – 10 число, но это именно по южным регионам,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Добавила, что в западных и северных областях будет колебания температуры. Наталья Птуха отметила, что сильной жары там точно не будет, впрочем, около +30 градусов. Иногда, во время дождей, несколько ниже.
Кстати, самая большая жара в Украине наблюдается в июле и августе.
Почему в июне была прохладная погода
Синоптик отметила, что в целом это связано с различными синоптическими процессами. В то же время подчеркнула, что чего-то аномального нет. Просто за последние десятилетия такой режим погоды для нас стал немного необычным.
"Для Киева первый месяц лета оказался всего на 0,4 градуса ниже нормы. То есть это вообще считается около нормы. Не можем сказать, что были какие-то сильные отклонения", – подчеркнула Птуха.
Добавила, если говорить о всей территории Украины, то в целом среднемесячная температура воздуха была близкой к норме. Только в Сумской и Черниговской областях местами на 1 градус ниже климатической нормы. Между тем на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и юге Одесской области – на 1 – 2 градуса выше нормы.
"Поэтому сказать, что июнь был какой-то аномальный, не можем. Просто в разрезе последних лет, когда у нас большинство месяцев выше климатической нормы, уже кажется, что там будет такая жара и такие страшные жаркие дни, как многие, к сожалению, в том числе и безответственные медиа, пугали", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.
Наталья Птуха добавила, что такие дни могут быть. В то же время напомнила, что территория Украины географически так расположена, что у нас все же могут быть разные проявления погоды.
"И видим, что так сложились синоптические процессы, когда преобладали воздушные массы с северо-запада и с северных широт. И это в основном привело к тому, что в Украине были не такие высокие значения температуры по сравнению с предыдущими июнями последних нескольких лет. Поэтому каких-то рекордов установлено практически не было", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.