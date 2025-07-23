Дожди и грозы снова накроют большинство областей: где, когда и как долго будут, ждать ли ливней

По прогнозу синоптиков, в четверг в Украине осадков не будет. Впрочем, уже вскоре дожди и грозы могут снова накрыть большинство областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Опять похолодание: метеоролог сказала, когда может снизиться температура

Когда будут дожди и грозы?

В четверг, 24 июля, осадки в Украине не ожидаются. Впрочем, уже в пятницу на Западе, днем также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы.

В субботу в Украине, кроме юга и юго-востока, местами кратковременные дожди, грозы,

– отметили синоптики.

Также рассказали, что в ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

26 июля дожди ожидаются в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра

К слову, ночью в западных и северных областях будет +12 – +19 градусов, днем +24 – +30. Между тем на остальной территории +17 – +23 и +28 – +33 градуса соответственно. Однако 25 – 26 июля на Юге будет сильная жара, в частности, +35 – + 37 градусов.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дожди также будут идти 27 и 28 июля. Впрочем, на воскресенье и понедельник грозы пока не ожидаются.

Читайте также Какой будет погода в Одессе в ближайшие дни: вот чего ожидать отдыхающим

Где будут дожди 27 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Важно! В Укргидрометцентре предупреждали об опасных метеорологических явлениях на 23 июля. В частности, на Левобережье грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, что классические летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и отдельным градом.

Интересно, что по предварительным прогнозам синоптиков, месячное количество осадков в июле предполагалось в пределах 25 – 73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 79% от нее.