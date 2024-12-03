До +12 градусов: когда и в каких областях еще будет потепление

В ближайшие дни сильные морозы в Украине еще не ожидаются. Более того, в части областей может пригреть до +12 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Метеоролог писал, что в среду, 4 декабря, сохранится стабильный характер погоды без осадков по всей территории нашего государства. Температура ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4 градуса. В оккупированном Крыму и в Одесской области ночью -1 – +4, днем +3 – +8 градусов.

В четверг также осадков не предвидится. Только на крайнем Западе днем и вечером местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4 градуса. В Крыму и Одесской области ночью -1 – +4 градуса, днем +2 –+ 7 градусов.

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В пятницу в Украине уже ожидаются небольшой снег, мокрый снег, местами морось и туман. Только на Юго-Востоке преимущественно без осадков. Ночью -3 – +2 градуса, днем -1 – +4 градусов. В Крыму, Приазовье и в Одесской области +3 – +8 градусов.

В субботу, 7 декабря, на Севере, Востоке, в центральной части, днем также на крайнем Западе и Одесской области небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождя и мороси. Ночью -4 – +1, днем -1 – +4 градуса, на Юге +2 – +7.

В воскресенье местами на Западе небольшой мокрый снег и дождь, в остальных регионах – без существенных осадков.

Заметим, по прогнозу Кибальчича, 8 декабря, температура в Украине несколько возрастет. Ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7 градусов. На Юге ночью 0 – +5, а днем даже до +7 – +12 градусов.