В каких областях будут дожди и грозы: ждать ли сильных ливней в ближайшие дни

На этой неделе через территорию Украины пройдет несколько атмосферных фронтов. В части областей снова будут дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху.

Смотрите также Аномальная жара или прохлада и много дождей: какой будет погода в Украине в августе

Погода в Украине

В течение этой недели через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты с северо-запада. Наталья Птуха рассказывала, что первый в ночь на вторник обусловит в западных областях, а днем в центральных, на Севере и Востоке небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. В южных областях пока без осадков.

В среду атмосферный фронт сместится. Осадки, остаточные процессы будут разве что на Востоке и в Приазовье.

Впрочем, в четверг ожидается следующий атмосферный фронт. Опять с северо-запада. Синоптик отметила, что на северо-восток от Украины остается поле пониженного давления. Благодаря этому атмосферные фронты периодически к нам поступают.

По прогнозу синоптиков, в четверг в большинстве регионов снова ожидаются кратковременные дожди, преимущественно небольшие, также отдельные грозы, кроме Юга.

Интересно, что уже в конце рабочей недели очередной атмосферный фронт может принести еще одну порцию дождливой погоды.

Наталья Птуха отметила, что при такой синоптической ситуации, в течение всей недели воздушные потоки будут преобладать с северо-запада. Ветер будет довольно-таки интенсивным, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, опасные значения пока не ожидаются.

Синоптик также рассказала, что в ближайшие дни температура в Украине будет в довольно комфортных пределах. Ночью +12 – +17 градусов в большинстве областей. Теплее всего на побережье морей, в частности, до +21 градуса.

Днем +23 – +29 градусов практически в большинстве областей. Несколько теплее на Юге: приземный слой воздуха может прогреться до +30 градусов, отметила Птуха.

Кстати, на Западе и Севере во время прохождения атмосферных фронтов 17 и 19 июня свежее всего в дневные часы. В частности, ожидается +20 – +25 градусов.

Узнайте уже сейчас Когда в Украине будет самая большая жара

Прогноз погоды на 17 – 19 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра