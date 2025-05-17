Заморозки еще будут: когда и в каких областях

До лета осталось всего две недели. Впрочем, резкое потепление еще не ожидается. Более того, в части областей снова ударят заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Заморозки в Украине

Метеоролог писал, что в выходные в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления.

В воскресенье, 18 мая, в западных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем умеренные, местами в сопровождении грозы и града. Ветер будет западный, 7 – 12 метров в секунду, при грозах порывистый.

Ночью +2 – +7 градусов, но на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Днем +9 – +14, только на Буковине и Закарпатье +12 – +17 градусов.

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В северных областях ночью умеренные, местами значительные дожди. Днем небольшие кратковременные осадки, местами грозы.

Ветер западный/юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем возможно усиление до 15 – 20 метров на секунду. Ночью +4 – +9, днем +13 – +18 градусов.

В центральных регионах в течение суток небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града.

Ветер западный/юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +11 градусов, днем +14 – +19.

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В южных областях и Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер западный/юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью +7 – +12 градусов, днем +18 – +23.

В восточных областях ночью умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные осадки. Также возможны грозы.

Ветер южный с переходом днем на западный, 9 – 14 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +14 – +19 градусов.