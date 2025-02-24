Когда в Украине наступит метеорологическая весна

Уже в ближайшие дни в Украине будет потепление. Кое-где до +8 градусов. Впрочем, в части областей еще возможны ночные морозы до -16 градусов.

Когда же наступит метеорологическая весна, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на весну в Украине

Синоптик отметила, до этого еще немного далеко. Объяснила, метеорологическая весна наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов. Он должен длиться не менее 3 – 5 дней.

Ночи у нас еще в начале марта остаются с минусами. Поэтому пока вряд ли,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, март – переходный месяц, что может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры.

Но пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что в дальнейшем синоптики будут уточнять. Ситуация меняется, поэтому продолжается постоянный мониторинг.