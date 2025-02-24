Коли ж настане метеорологічна весна, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на весну в Україні
Синоптикиня наголосила, до цього ще трохи далеко. Пояснила, метеорологічна весна настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів.
Ночі в нас ще на початку березня залишаються з мінусами. Тож поки навряд чи,
– зазначила Наталія Птуха.
До речі, березень – перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.
Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,
– сказала представниця Укргідрометцентру.
Додала, що надалі синоптики будуть уточнювати. Ситуація змінюється, тож триває постійний моніторинг.