Когда в Украине наступит метеорологическое лето

В прошлом году метеорологическое лето в Украине наступило уже в середине мая. Оно продолжалось практически до первой декады октября.

Но возможно ли, что в 2025-м лето также наступит уже в мае, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Метеорологическое лето

Синоптик ответила, возможно ли, что тенденции к потеплению сохранятся и в этом году лето также наступит уже в мае.

Конечно, такие тенденции в глобальных, сезонных масштабах могут удерживаться. В принципе, они продолжаются, но ситуативно для каждого месяца могут быть и исключения. Как будет в этом году, пока невозможно сказать. Таких длительных прогнозов не существует,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно! По данным Укргидрометцентра, климатическим показателем начала лета является устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов. Преимущественно он происходит в Украине во второй декаде мая, но на Закарпатье и Юге – в первой.

Погода на май 2025 года