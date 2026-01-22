Когда Украину накроют снег и дожди из-за циклона

Интенсивные морозы пока удерживаются на территории Украины, хотя вскоре ожидается ослабление холодов. В то же время в некоторых областях в конце месяца выпадет снег, местами он будет с дождем.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для NV.

Когда выпадет снег и будут дожди?

Синоптик предупредила, что вскоре в Украину может зайти циклон с юго-запада, который принесет снег, дождь, а также гололед в некоторых регионах. К тому времени осадки в основном будут незначительными.

Ближе к выходным в ряде регионов немного заснежит, но будут разве что небольшие осадки. А вот через неделю, 26 – 27 января в Украину, по предварительным прогнозам, может прийти новый циклон с юго-запада. Он принесет снег, местами, возможно, дождь, а значит и гололед,

– отметила она.

Впрочем, как отметила представитель Укргидрометцентра, точнее спрогнозировать ситуацию синоптики смогут через несколько дней, после того, как оценят интенсивность, траекторию движения, а также площадь охвата циклона.

Какую погоду ждать в Украине?