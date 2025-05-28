В Украине будут дожди в конце мая: в какие дни ожидать

Синоптики предупреждают о дождях в большинстве областей Украины. Они ожидаются в конце мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какими будут последние дни мая

В Укргидрометцентре сообщают о кратковременных дождях в большинстве областей нашей страны.

На Левобережье 29 мая местами ожидаются грозы. В субботу, 31 мая преимущественно без осадков, лишь на Востоке и Юго-Востоке, днем и на Северо-Западе страны местами кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,

– написали синоптики.

Температура ночью может быть +8 – +15 градусов. В субботу на Западе страны +5 – +10 градусов. Днем ожидается +18 – +25 градусов, в Западных областях 29 – 30 мая может быть +13 – +20 градусов.

К слову, синоптики сообщали о потеплении в Украине. Средняя месячная температура в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.