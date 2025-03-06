Наступила ли уже в Украине метеорологическая весна
С первых дней марта в Украине ощутимо потеплело. Температура воздуха местами достигла +17 градусов.
Но наступила ли уже метеорологическая весна – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Метеорологическая весна
Метеорологическая весна в Украине наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. Он должен длиться не менее 3 – 5 дней.
Некоторые регионы, в частности на Западе, фиксируют наступление метеорологической весны. Думаю, в большинстве регионов сейчас, в эти дни, уже официально будем фиксировать. Потому что везде уже плюсовая температура как днем, так и в ночные часы преимущественно,
– отметила Наталья Птуха.
Кстати, 5 марта Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, с 28 февраля среднесуточная температура воздуха в столице стабильно превышает 0 градусов.
"В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", – отметили в обсерватории.
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Интересно! По уточненным расчетам климатологов, метеорологическая зима началась 4 февраля и закончилась 27 февраля. То есть длилась всего 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей, отметили в обсерватории.
Поэтому метеорологическая зима оказалась самой короткой в Киеве за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019 – 2020 года, когда она вообще не наступила.
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Прогноз погоды на трое суток
- По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток, 7 – 9 марта, осадков в Украине не будет.
- Ветер западный с переходом на южный, 5 – 12 метров в секунду, однако, ночью 7 марта на Северо-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Днем +12 – +17 градусов. Ночью 7 марта +2 – +7, в Карпатах и на Закарпатье 0 – -5 градусов. 8 – 9 марта в большинстве областей от +4 до -1 градуса.