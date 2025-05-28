Синоптик сказала, наступило ли уже в Украине метеорологическое лето

Обычно метеорологическое лето в Украине наступает преимущественно во второй декаде мая. В части областей уже даже первой. Впрочем, в этом году оно еще не началось.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Метеорологическое лето в Украине

Синоптик рассказала, что метеорологическое лето еще не наступило. Добавила, что сейчас в Украине достаточно умеренные значения температуры.

Наталья Птуха отметила, если говорить, о среднесуточной температуре, которая преобладала, например, 27 мая, она в целом была близкой к норме. Только на Востоке и Северо-Востоке немного теплее, – где-то на 4 – 6 градусов выше нормы.

Скорее всего, в этом году календарное лето будет быстрее, чем метеорологическое,

– сказала синоптик.

Добавим, ранее в Укргидрометцентре отмечали, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и Юге – в первой) декаде мая.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в Украине до конца мая и на лето, – будут ли еще заморозки, когда придет стабильное потепление и ждать ли сильной жары, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.