Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Метеорологічне літо в Україні

Синоптикиня розповіла, що метеорологічне літо ще не настало. Додала, що зараз в Україні досить помірні значення температури.

Наталія Птуха зазначила, якщо говорити, про середньодобову температуру, яка переважала, наприклад, 27 травня, вона загалом була близькою до норми. Тільки на Сході та Північному Сході трохи тепліше, – десь на 4 – 6 градусів вище за норму.

Скоріш за все, в цьому році календарне літо буде швидше, ніж метеорологічне,

– сказала синоптикиня.

Додамо, раніше в Укргідрометцентрі зазначали, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та Півдні – у першій) декаді травня.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду в Україні до кінця травня й на літо, – чи будуть ще заморозки, коли прийде стабільне потепління й чи чекати сильної спеки, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.