Удивит ли ноябрь своей теплотой: синоптик о температуре воздуха в следующем месяце

В ноябре этого года в Украине ожидается среднемесячная температура воздуха, близкая к климатической норме. По данным синоптиков, она может составить +1...+7 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу сообщила ведущий специалист отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Температура воздуха в ноябре

Специалист пояснила, что с точки зрения климатических показателей ноябрь начинается со снижения среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов. К этому времени уже заканчивается вегетационный период растений и происходит постепенный переход к зимнему сезону.

В основном в первых декадах ноября на северо-востоке страны и в Карпатах мы уже наблюдали устойчивый переход, например, к нулю или до 5 градусов,

– добавила Скляр.

В то же время октябрь этого года тоже был несколько теплее климатической нормы. По словам специалистки, на температуру воздуха влияло поступление теплых воздушных масс. Из-за этого определить точный момент устойчивого перехода к метеорологической осени синоптикам было сложно.

В частности, в течение месяца специалисты фиксировали периоды, когда температура воздуха превышала +15 градусов или среднесуточные показатели также оставались выше этой отметки.

Напомним, с 1 ноября в украинских регионах станет прохладнее, а местами пройдут небольшие дожди. В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом и ночная температура до -2 градусов.