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Чи здивує листопад теплом: синоптикиня про температуру повітря наступного місяця

Дарія Черниш
Прогноз погоди в Україні

Чи затягнеться тепла осінь в Україні / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу (ілюстративне)

У листопаді цього року в Україні очікується близька до кліматичної норми середньомісячна температура повітря. За даними синоптиків, вона може становити +1...+7 градусів.

Погода

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомила провідний фахівець відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

 
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Температура повітря в листопаді

Фахівчиня пояснила, що з погляду кліматичних показників, листопад починається зниженням середньодобової температури повітря через 5 градусів. Тоді вже завершується вегетаційний період рослин і відбувається поступовий перехід до зимового сезону.

В основному в перших декадах листопада на північному сході країни та в Карпатах ми вже спостерігали стійкий перехід, наприклад, до нуля або за 5 градусів– додала Скляр.

Прогнози

Чи прийдуть в Україну перші "мінуси" вдень вже у листопаді?

Чи опуститься температура вдень нижче нуля у трьох і більше областях у листопаді?

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Водночас жовтень цього року теж був дещо теплішим за кліматичну норму. Зі слів фахівчині, на температуру повітря впливало надходження теплих повітряних мас. Через це визначити точний момент стійкого переходу до метеорологічної осені синоптикам було складно.

Зокрема, упродовж місяця фахівці фіксували періоди, коли температура повітря перевищувала +15 градусів або середньодобові показники також залишалися вищими за цю позначку.

Нагадаємо, з 1 листопада в українських регіонах стане прохолодніше, а місцями пройдуть невеликі дощі. У Карпатах очікується дощ із мокрим снігом та нічна температура до -2 градусів.

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