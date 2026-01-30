Аномальные морозы: какой будет погода в Украине после окончания "энергетического перемирия" россиян

Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Именно после окончания этого срока в Украине ожидается существенное похолодание и морозы.

Соответствующие прогнозы опубликовал Укргидрометцентр.

Читайте также Где ударят морозы до -26, будут ли снегопады и придет ли потепление: интервью Птухи о погоде в Украине в феврале

Какой будет погода в Украине?

По прогнозам синоптиков, в период с 1 по 3 февраля ожидается существенное снижение температуры воздуха. В некоторых регионах столбики термометров могут опускаться до -27 градусов.

В Киеве ночные морозы также будут ощутимыми – температура воздуха может снижаться до -24°C.

В то же время в южной и восточной частях страны в ночное время температура воздуха может составлять в пределах от 8 до 14 градусов мороза, днем она будет несколько выше и колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов мороза.

В Украину возвращаются морозы / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 29 января Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину: американский лидер попросил его не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели от неназванной даты.

На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США. По его словам, это было сделано для "создания благоприятных условий для переговоров".

Какая сейчас ситуация в Украине?