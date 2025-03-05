В Украине ощутимо пригреет: какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики

В ближайшие дни в Украине повысится температура воздуха. Кое-где уже ожидается более +15 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

Синоптик отметила, в большинстве областей сейчас наблюдается повышение температуры. Ночью остается 0 – +5 градусов ближайшие несколько суток почти во всех регионах. Только в Карпатах и на Закарпатье 0 – -5 градусов еще может быть.

Днем 5 марта у нас уже +9 – +14 градусов, на Прикарпатье до +17. Немножко прохладнее на Востоке и Северо-Востоке, – +4 – +9 градусов. 6 – 7 марта в Украине уже +10 – +17 градусов ожидаем. То есть настоящая весенняя температура,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Также добавила, осадки не ожидаются. Впрочем, будет довольно-таки ветрено. Так, 5 – 6 марта в Украине, кроме Закарпатья и Юга, порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в марте, – ждать ли более +20 градусов, когда будут осадки и возможно ли еще снижение температуры до морозов, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

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