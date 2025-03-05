В Украине ощутимо пригреет: какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики
В ближайшие дни в Украине повысится температура воздуха. Кое-где уже ожидается более +15 градусов.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Потепление в Украине
Синоптик отметила, в большинстве областей сейчас наблюдается повышение температуры. Ночью остается 0 – +5 градусов ближайшие несколько суток почти во всех регионах. Только в Карпатах и на Закарпатье 0 – -5 градусов еще может быть.
Днем 5 марта у нас уже +9 – +14 градусов, на Прикарпатье до +17. Немножко прохладнее на Востоке и Северо-Востоке, – +4 – +9 градусов. 6 – 7 марта в Украине уже +10 – +17 градусов ожидаем. То есть настоящая весенняя температура,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Также добавила, осадки не ожидаются. Впрочем, будет довольно-таки ветрено. Так, 5 – 6 марта в Украине, кроме Закарпатья и Юга, порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду.
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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в марте, – ждать ли более +20 градусов, когда будут осадки и возможно ли еще снижение температуры до морозов, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
Прогноз на месяц
- Март – переходный месяц, который может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже довольно-таки высокие температурные показатели.
- По прогнозу Укргидрометцентра, в этом году средняя месячная температура воздуха в марте предполагается в пределах +1 – +7 градусов, что на 1 – 1,5 выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра, что меньше нормы.
- Кстати, абсолютный максимум, который когда-либо фиксировали в марте, достигает +19 – +29 градусов. В Карпатах +14 – +16 градусов.
- Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.