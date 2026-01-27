Ледоход на Закарпатье: какие последствия принесло потепление после морозов и снегопадов
- На Закарпатье из-за потепления и дождей начался ледоход на реках, в частности на реке Боржава в селе Долгое.
- Ледоход может вызвать подъем уровня воды и ледовые заторы.
После длительных морозов до -25 градусов на Закапатье пришло потепление. Вместе с ним жители наблюдают ледоход на реках.
Об этом сообщил Укргидрометцентр и журналист Виталий Глагола. Местных жителей предупреждают о возможных подъемах уровня воды и разрушении берегов.
Смотрите также Украинцев предупредили об опасных погодных условиях 27 января
Что известно о ледоходе на Закарпатье?
На Западе Украины из-за потепления и дождей на реках начался ледоход. По словам Глалолы, в селе Долгое Хустского района на реке Боржава двинулся лед.
Потепление на Закарпатье привело к ледоходу: смотрите видео
Несмотря на зрелищность, по словам журналиста, ледоход представляет реальную опасность. В частности, оно может вызвать наводнения, а в местах сужения русла рек – ледовые заторы.
В Укргидрометцентре отметили, что на фоне такого явления может быть колебание уровней воды в реках региона. Он может подняться до 1,5 метров, без угрозы негативных последствий, заверили в УкрГМЦ.
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
27 января в большинстве регионов Украины потеплеет. Мороз сохранится, в частности, на Востоке. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах, что может осложнить движение транспорта и работу предприятий.
В ближайшие дни ночью в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской области и Запорожье прогнозируют -11 – -16 градусов. В то же время в Крыму днем температура поднимется до +12 градусов.
В конце января в Украине снова может похолодать. Активные южные циклоны приведут к минусовым температурам, которые принесут непогоду.